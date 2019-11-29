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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ حماس شرقي غزة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:59 م
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف المدفعية مواقع لحركة حماس قرب السياج الأمني شرقي غزة وخان يونس، ردًا على انطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه أراض تسيطر عليها إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن وزير الجيش نفتالي بينيت يؤيد هذا الموقف.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة إن بينيت أبدى خلال المداولات الأخيرة دعمه لمنح السكان الغزيين تسهيلات اقتصادية بشرطين أولهما ألا تكون الأموال مصدرها إسرائيل، وثانيهما تعزيز قوة الردع بالرد على أي اعتداء ينطلق من القطاع.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت قبل أيام أن هيئة الأركان العامة تؤيد منح تسهيلات واسعة النطاق لغزة مقابل ضمان الهدوء.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يبدي بعض التحفظات، إذ ان الخلاف الرئيسي يتمحور حول السماح لآلاف العمال الآخرين من القطاع بالعمل داخل إسرائيل.

وبحسب "هآرتس" فإن القرار النهائي في يد المستوى السياسي الذي يعاني أزمة في ظل تعثر تشكيل الحكومة.
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