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اقتصاد

تراجع أرصدة الأوراق المالية للأفراد الطبيعيين لـ6.6 مليار جنيه

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
تراجعت أرصدة الأوراق المالية للأفراد الطبيعيين بالعملة المحلية لـ 6.604 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 8.9 مليار جنيه في يوليو السابق بفرق 2.3 مليار جنيه،ومقارنة بـ 7.2 مليار جنيه في يونيو 2019 بفارق 596 مليون جنيه .

وذكر تقرير صادر أن أرصدة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لـ 1.82 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.8 مليار في يوليو 2019 ومقارنة بـ 1.74 مليار جنيه في يونيو السابق.

ووصلت أرصدة الأوراق لقطاع الصناعة لـ 634 مليون جنيه مقابل 556 مليون جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 530 مليون جنيه في يونيو الماضي .

وبلغت أرصدة الأوراق المالية لقطاع التجارة لـ 23 مليون جنيه أغسطس الماضي مقابل مليون جنيه في يوليو ويونيو 2019.
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