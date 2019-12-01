حدث ليلا.. تحطم طائرة جنوب أمريكا.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر.. وحقيقة اندلاع حريق بالتجمع الخامس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.
مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة
قتل 9 أشخاص وأصيب 3 آخرين في تحطم طائرة في جنوبي ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.
وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيتر كنودسون من المجلس الوطني لسلامة النقل إن طائرة من طراز بيلاتوس بي سي -12 كانت على متنها 12 شخصًا عندما تحطمت بالقرب من تشامبرلين بعد وقت قصير من إقلاعها.
اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر بقيمة 15.230 مليار جنيه
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات، اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوزيرة غادة والي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الأحد.
مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بـ التجمع الخامس
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة.
مصدر قضائي يكشف هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة
كشف مصدر قضائي أن الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة يدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالمعز الغمراوى، أمرت بتشريح جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.
هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب
فتح محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب أدائهم السيئ خلال الفترة الأخيرة.
ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا، حيث هزم من نادي إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر
كذب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بشأن رفض التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، قبل التعاقد مع ميتشو، المدير الفني الحالي للزمالك.
وخرج خالد الغندور عقب هزيمة الزمالك أمام مازيمبي ليدافع عن تصريحاته السابقة بأنه عندما قال إن هناك مدربا أفضل من جروس سيتعاقد معه الزمالك، لم يكن ميتشو.
مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة
قتل 9 أشخاص وأصيب 3 آخرين في تحطم طائرة في جنوبي ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.
وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيتر كنودسون من المجلس الوطني لسلامة النقل إن طائرة من طراز بيلاتوس بي سي -12 كانت على متنها 12 شخصًا عندما تحطمت بالقرب من تشامبرلين بعد وقت قصير من إقلاعها.
اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر بقيمة 15.230 مليار جنيه
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات، اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوزيرة غادة والي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الأحد.
مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بـ التجمع الخامس
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة.
مصدر قضائي يكشف هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة
كشف مصدر قضائي أن الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة يدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالمعز الغمراوى، أمرت بتشريح جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.
هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب
فتح محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب أدائهم السيئ خلال الفترة الأخيرة.
ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا، حيث هزم من نادي إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر
كذب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بشأن رفض التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، قبل التعاقد مع ميتشو، المدير الفني الحالي للزمالك.
وخرج خالد الغندور عقب هزيمة الزمالك أمام مازيمبي ليدافع عن تصريحاته السابقة بأنه عندما قال إن هناك مدربا أفضل من جروس سيتعاقد معه الزمالك، لم يكن ميتشو.