سارح في اللي مش ساهل | أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة غامضة | شاهد

نشر الفنان أحمد سعد، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق أحمد سعد "يا سارح في اللي مش ساهل، وبايع اللي يستاهل فوق اللي يخرب بيتك".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "أبو نظرة عميقة - منور يافنان- النجم الكبير"



كانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".



