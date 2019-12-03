أخبار الرياضة.. بعد انتهاء الأزمة كارتيرون مدربا للزمالك.. أزمة حمدي النقاز.. ميسي يحكم العالم.. ورونالدو الأفضل بـ إيطاليا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها أزمات الزمالك وإقالة الصربي "ميتشو" المدير الفني للأبيض والتي جاءت كالآتي:قال الإعلامي هاني حتحوت إنه تواصل مع حمدي النقاز، نجم نادي الزمالك، حيث أبلغه الأخير، أنه لاعب حر، ولديه عروض يدرسها، وأنه ليس على قوة نادي الزمالك.قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تصعيد شكواه ضد التحكيم المقدمة إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أن لاعب الزمالك، انتهت علاقته التعاقدية مع القلعة البيضاء، وأصبح لاعبا حرا يحق له التعاقد لأي ناد.تُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.احتل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول المصري، الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم عام 2019 من مجلة فرانس فوتبول.علق ليونيل ميسي على تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يحصل على هذه الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن حفل الكرة الذهبية "بالون دور"، المقدم من مجلة فرانس فوتبول، في العاصمة الفرنسية باريس.