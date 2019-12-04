مدرب الهلال السوداني لـ صدى البلد: الأهلي جدير بالاحترام وسنحاول الخروج بأفضل نتيجة

أكد صلاح آدم، المدير الفني لنادي الهلال السوداني، صعوبة المباراة التي تجمعه بنظيره النادي الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.



ويستضيف النادي الأهلي ، نظيره نادي الهلال السوداني، في التاسعة من مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال آدم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:"الأهلي هو الأهلي في كل الأحوال، سيظل من أفضل الفرق في القارة الإفريقية، فريق جدير بالاحترام، سنبذل أقصى الجهود من أجل الخروج بأفضل نتيجة".



وكان النادي الأهلي قد خسر في أول مبارياته أمام النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات، بهدف نظيف ، بينما فاز النجم الساحلي على ضيفه نادي بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة رفقة النجم الساحلي.