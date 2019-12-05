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أخبار العالم

البرلمان التركي يصدق على مذكرة تفاهم حكومة السراج الليبية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:46 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج الليبية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن رفضها لهذه الاتفاقية مؤكدة أنها تخالف اتفاق الصخيرات، وأنها تفتقر لأي أُثر قانوني.

كما أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني”.

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها إطلاقا.

وأضاف المتحدث "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".
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