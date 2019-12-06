شاكيري يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

كشف السويسري شيرادن شاكيري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.



وكانت تقارير إنجليزية أشارت إلى رغبة شاكيري في مغادرة ليفربول، بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للريدز.



وقال شاكيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبورنموث: "سعيد للغاية بتواجدي في ليفربول، أضع كامل تركيزي مع الفريق في الفترة الحالية، ما زال يربطني عقد مع النادي يمتد حتى يونيو 2023.



وكان شاكيري عاد لتشكيلة ليفربول أمام إيفرتون في اللقاء الماضي ونجح في تسجيل هدف، في فوز الريدز 5- 2.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.