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منوعات

تحدت التقاليد.. مطربة الفيل الأزرق تتحدث عن بدايتها الفنية في الفلكلور.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
المطربة هند الراوي
المطربة هند الراوي
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أماني إبراهيم -تصوير: علي الخشاب
فنانة مصرية تخصصت في تقديم الأغاني التراثية والفلكلور المصري فقط بكل أنواعه، كان لنشأتها في بيئة بدوية لأب بدوي وأم صعيدية الفضل في إتقان الأغاني الفلكلورية، فقد كانت تسمع أغاني الزجل منذ صغرها، كالغناء للطير، والغراب، ومولد الصبي، وأغاني الأفراح، والأغاني الحزينة عند الوفاة.

أصرت الفنانة هند الراوي الفوكال الرئيسي في فرقة «أورانج بلوسوم» الفرنسية، ومطربة فيلم «الفيل الأزرق» في تسليط الضوء على هذا الفن المهمش من خلال فنها فالكثير يعرفون الأغاني الفلاحي أو الصعيدي ولكن باقي أنواع الفلكلور المصري مهمشة كأغاني البدو او أغاني سيوة، أو اغاني النوبة، أو أغاني الجعافرة وهم قبيلة نازحة من شبه الجزيرة العربية، كما أوضحت خلال استضافتها في «صدى البلد».

واجهت هند صعوبة في تحقيق حلمها، خاصة أن والدها البدوي متمسك بقيم العائلة كالانفتاح والخروج من المنزل للفتيات، فحتى الأفراح كان يتم تقسيم الموجودين إلى رجال ونساء كلهم على حدا، ولكنه اقتنع بقوة صوتها الأصيل هي وأختها الصغرى سارة الراوي ودعمهم فيما يقدموه من فن تراثي أصيل.

بدئت هند مشوارها الفني بغنائها للأغاني الكلاسيك القديمة كأغاني أم كلثوم وعبدالحليم ولكن شعرت بأنها لا تود الاستمرار في تقديم هذا اللون الغنائي، حيث شعرت بأنها تود غناء ما يشبهها ويشبه البيئة المصرية التي نشئت فيها "عاوزة حاجة أصيلة"، فانضمت إلى فرقة النيل للآلات والفنون الشعبية وجابت مع الفرقة لتقديم حفلات فلكلور مصري في مصر بأكملها.

بعد ذلك اتجهت إلى التخصص في الفلكلور المصري وفضلت تعلمه على يد المتخصصين فيه، فذهبت إلى «مكان» وهو مركز مصري متخصص في الثقافة والفنون، وتعلمت على يد الحاجة جمالات شيحا، والحاجة فاطمة سرحان.

كانت الحاجة جمالات تغني في فرقة مواويل وبدأت هند معها فإذا كانت حفلة جمالات ساعة كانت تغني هند خلالها ربع ساعة الأخيرة، فقد كان الهدف الأساسي هو التعلم، على حد وصفها لـ «صدى البلد».
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