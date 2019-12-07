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أخبار العالم

حكومة الوفاق الليبية تعترف: الوضع في طرابلس خطير ونخشى السقوط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:23 م
الحرب الأهلية الليبية
الحرب الأهلية الليبية
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي، محمد طه سيالة، خلال أعمال منتدى المتوسط اعترافه بأنّه يخشى أن طرابلس قد تسقط، مشيرًا إلى أن الوضع في مدينة طرابلس بات خطيرًا.

وأضاف: "أعتقد أنهم يستهدفون طرابلس لأن العاصمة هي العاصمة.. وإذا سيطروا على العاصمة يبدو كما لو أنهم يسيطرون على المناطق الأخرى.. بالطبع الوضع خطر".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قال السبت إنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل.

وأضاف سلامة، خلال جلسة من حوار المتوسط في روما: "جهودنا ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا".

وقال: "أكدنا أنه لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار ليبي دون جمع كل الأطراف".

وأضاف المبعوث الأممي أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين محاولة لوقف الحرب في ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال، مساء الأربعاء، إن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع "داعش" والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية.

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
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