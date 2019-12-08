ظهور نادر مع أسرته | محمد بركات يحصد لقب نجم العرب

حصد الإعلامي محمد بركات لقب "نجم العرب" في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.



وظهر الإعلامي محمد بركات بعد غياب طويل عن الشاشة بصحبة زوجته السيدة زوزو بركات وابنهما الدكتور طارق بركات في الحفل، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية معا.



ويعتبر الإعلامي محمد بركات واحدا من أقدم مذيعي قناة "اقرأ" الفضائية، ومن أشهر برامجه "مواجهات" الذي اشتهر باستضافته للفنانات بعد قرارهن الاعتزال والحجاب، فضلا عن حواراته مع عدد كبير من المثقفين والإسلاميين.



وقدم الإعلامي محمد بركات على شاشة "اقرأ" أكثر من برنامج، ثقافي وديني، كان آخرها برنامجه المعروف "في حب الحرمين الشريفين".



محمد بركات صحفي معروف أيضا، وعمل مديرا لتحرير مجلة "الدعوة" السعودية، ومديرا لتحرير جريدة "المسلمون الدولية"، كما عمل مديرا لتحرير مجلة "الوطن العربي" و"كلام الناس" وغيرها الكثير من الصحف والمجلات العربية.