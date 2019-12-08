تعرضت للاكتئاب بسبب قلة الشغل | الفنان سيد مصطفى: بقالي 66 سنة بمثل

أكد الفنان سيد مصطفى أنه متوقف عن العمل من أحداث ثورة 2011، مؤكدا أنه يعد من أقدم الممثلين معلقا "أنا بقالي 66 سنة بمثل" منذ أن كنت في الخامسة من عمري في فيلم "جعلوني مجرما" .



وأضاف الفنان سيد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجميع يعلم أنه متوقف عن العمل وأنه واحد من علامات وأعمدة التمثيل في مصر وعمل مع جميع النجوم مثل عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز .



وتابع الفنان سيد مصطفى أن ما تم معه أثار استياءه حتى تعرضت إلى المرض، والبعض يدعي أنه ليس منتميا لنقابة المهن التمثيلية على الرغم أنه عمل منذ 66 سنة، مشيرا إلى أن إحدى الفنانات صرحت من قبل بأنها تعمل مع شخص غير نقابي .



وأشار الفنان سيد مصطفى إلى أنه تعرض للإكتئاب بسبب ما يحدث معه، متابعا:هناك مسؤوليات أولادي التي أحملها على عاتقي وأذهب لمستشفيات التأمين لأن لدي مشاكل بالقلب وأذهب إلى التأمين الصحي بالفجر".