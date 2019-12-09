محاكم بني سويف تنضم لقطار المحاكم المطورة تقنيًا‏

افتتحت وزارة العدل اليوم ‏أعمال التطوير التقني بمحكمة استئناف بني سويف، ‏وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة نائبًا عن محافظ بنى سويف، والمستشار عبد السلام الدلجاوى نائبا عن رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية..حيث تولى كل من ‏المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائى، والمهندس وائل صفوت مدير المشروعات بوزارة التخطيط افتتاح ‏أعمال التطوير.



وأكدت وزارة العدل أن تطوير محكمة استئناف بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية وجزئياتها، تم بانضمامها إلى سلسلة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، والذى يعد من أبرز سماته إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن هذه المنظومة من المحاكم المميكنة، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم بحيث يتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، وهو ما يؤدي إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.



وأكدت الوزارة أن أعمال التطوير جاءت في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والتخطيط، لتخدم نطاق جغرافي واسع يسمح بتقديم الخدمات المميكنة لعدد كبير من المواطنين، حيث شملت أعمال التطوير والميكنة محكمة استئناف بني سويف بالكامل ومأموريتي استئناف الفيوم والمنيا التابعتين لها، فضلا عن محكمة بني سويف الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها وهى بندر بني سويف ومركز بني سويف واهناسيا، بالإضافة الى محكمة بني سويف الاقتصادية، وبهذا تنضم محافظة بني سويف إلي قائمة المحافظات التي تم ميكنة وتطوير محاكمها بالكامل، وهو ما يساهم في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.

