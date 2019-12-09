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مرأة

لن تصدق .. تناول السمسم وشاهد تحسنا مذهلا فى صحتك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:41 م
الفوائد الصحية للسمسم
الفوائد الصحية للسمسم
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رضوى حسام
تعد بذور السمسم مصدرًا جيدًا لـ الدهون الصحية والبروتين وفيتامين( ب) والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المفيدة، لذلك قد يساعد تناول أجزاء كبيرة من بذور السمسم بانتظام في النظام الغذائي مفيد جدا للصحة العامة للجسم.

نشر موقع " health line " الفوائد الصحية لتناول السمسم

- علاج التهاب المفاصل

هشاشة العظام هو السبب الأكثر شيوعا لآلام المفاصل وغالبا ما يصيب الركبتين، هناك عدة عوامل قد تلعب دورًا في التهاب المفاصل، بما في ذلك الالتهابات والأضرار التأكسدية للغضاريف التي تسبب التهاب المفاصل، حيث إن بذور السمسم ، لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي قد تحمي المفاصل من الالتهابات.

- تعزيز جهاز المناعة

بذور السمسم هي مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية المهمة لوظيفة الجهاز المناعي ، بما في ذلك الزنك والسيلينيوم والنحاس والحديد وفيتامين B6 وفيتامين E.

- ضبط نسبة السكر في الدم

بذور السمسم قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لأنها منخفضة في الكربوهيدرات وعالية الجودة من البروتين والدهون الصحية، ما هو أكثر من ذلك ، أنها تحتوي على مركب النبات التي قد تساعد في هذا الصدد.

- خفض ضغط الدم

بذور السمسم غنية بالماغنيسيوم ، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مضادات الأكسدة في منع تراكم البلاك في الشرايين.
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