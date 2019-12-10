تخلص من إدمان الإنترنت باستخدام هذه التطبيقات

إذا كنت من مدمنى الإنترنت الذين يقضون معظم أوقاتهم على الهاتف، وحين يبدأون يومهم فإن أول ما يفعلونه هو الإمساك بالهاتف و متابعة كل ماهو جديد على مواقع التواصل الاجتماعى، فالدقائق التى تقرر تقضيها على الإنترنت من الممكن أن تتحول لساعات.



وإليك بعض التطبيقات التى تساعدك على قضاء وقتك بشكل أفضل واستثماره بشكل يساعدك على تحقيق أهدافك، وجميع هذه التطبيقات مناسبة لهواتف الأيفون والأندرويد.



تطبيق Flipd

يمنحك هذا التطبيق إمكانية غلق كل التطبيقات الأخرى التى لا تريدها لفترة تصل حتى 30 دقيقة؛ حتى تستطيع التركيز على ما تريده. وتستطيع تخصيص التطبيق لوقت العمل أو الدراسة وسيرسل لك التطبيق الوقت قمت باستغلاله.



تطبيق Forest

وتطبيق "Forest" أو الغابة هو عبارة عن مجموعة من الأشجار التى تتجمع لتكون غابة وكلما توفر وقتك في شئ مفيد وتتجنب تضييعه فإنك تكون ساعدت في تكوين غابة كبيرة.



تطبيق Moment

وهذا التطبيق يعمل مثل معالج من تخليص السموم وهو معالجة وقتك من ضياعه واستغلاله بشكل أفضل فيقوم باقتراح كتاب معين لتقرأه أو أغنية ويساعدك على أن تخصص لنفسك وقت معين لعمل ما تريده بعيدا عن العائلة.



تطبيق Freedom

يخصص لك التطبيق جداول معينة لتنظيم وقتك على تحديد وقت الفراغ والوقت الذى ترغب في استغلاله، ويعطيك التطبيق فرصة عدم إكمال ما تفعله إذا كنت لا تريد الإكمال.

