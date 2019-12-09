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محافظات

تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:11 م
الطلاب يؤدون الامتحانات
الطلاب يؤدون الامتحانات
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محمد الصاحى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2019 /2020، على أن تبدأ الامتحانات يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 23 من الشهر ذاته.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنه تم اعتماد جميع جداول الامتحانات جميع جداول الامتحانات لجميع المراحل الدراسية.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم، أنه يتم تكثيف الاستعدادات في جميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة
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