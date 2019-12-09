تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2019 /2020، على أن تبدأ الامتحانات يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 23 من الشهر ذاته.





وأوضحت مديرية التربية والتعليم ، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنه تم اعتماد جميع جداول الامتحانات جميع جداول الامتحانات لجميع المراحل الدراسية.





من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم، أنه يتم تكثيف الاستعدادات في جميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.