أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إقالة رئيسي حي حلوان والمرج ومهلة 15 يوما لحل أزمات الأهالي.. طبيب شريف مدكور يكشف تطورات حالته

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
خبير يكشف مفاجأة: قطر ذهبت للسراج من أجل التنقيب في المتوسط
قال عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن تركيا وقطر يخسرون في ليبيا، مضيفا:" تركيا تحصل على النفط الليبي بالمجان".
وأضاف عبد الستار حتيتة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تحصل على البترول الليبي بالمجان وتحصل على أموال المصرف المركزي الليبي بتيسيرات من حكومة الوفاق والسراج .
بعد إصابته بفيروس في الدم | طبيب شريف مدكور يكشف تطورات حالته
كشف شريف عبد الحليم الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، آخر التطورات الصحية للإعلامي بعد أن أعلن إصابته بفيروس في الدم خلال رحلة علاجه من السرطان.
وقال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك فيروس انفلونزا منتشر في الفترة الحالية، وشريف مدكور أصيب بالفيروس بدرجة شديدة لأن لديه نقصا في المناعة وحرارته مرتفعة وسيأخذ الفيروس دورته ويترك الجسد".
ماكينة تنقل الأشجار بجذورها.. أحمد موسى: طابع مصر الجديدة سيظل كما هو بعد التطوير
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر الجديدة ويتم تنفيذ مجموعة من الطرق والكباري لحل مشكلة الزحام.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري إحداث نقلة حضارية في مصر الجديدة وإحداث سيولة مرورية كبيرة".
قرارات عاجلة.. أحمد موسى: إقالة رئيسي حي حلوان والمرج ومهلة 15 يوما لحل أزمات الأهالي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التنمية المحلية قرر إقالة رئيسي حي حلوان والمرج بسبب انتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعيين سكرتير حي حلوان رئيسا للحي، وسكرتير رئيس حي المرج رئيسا للحي، ويمهل الجميع 15 يوميا لإصلاح الأزمات".
ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية
كشفت الفنانة نيللى كريم، تفاصيل مرضها لأول مرة، قائلة:"الحمدلله أنا كويسة وعملت عملية بإمريكا لإنها كانت فى غاية الخطورة وكنت قلقانة من الموضوع".
وتابعت نيللى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"كان عندى ورم على أعصاب الوجه من الناحية اليمين وروحت لدكاترة كتير وكنت خايفة من توابع العملية، موضحة:"دكاترة كتير قالولى ممكن يحصل شلل فى حالة حدوث خطأ اثناء إجراء العملية، ولكن تمت العملية بنجاح".
رئيس هيئة قناة السويس: العائد العام بلغ 6.3 مليار دولار.. و18100 سفينة مرت خلال 2019
أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لها تاريخ عريق حيث إنه مر على افتتاحها 150 سنة، مؤكدا أنه تم انشاؤها ما بين عام 1859 إلى عام 1869.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال حواره لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أن حفر قناة السويس بيّن أصل الشعب المصري بالتكاتف في الأحداث الهامة. مشيرا إلى أن مليون شخص قاموا بحفر قناة السويس واستشهدا 120 ألف شخص وشقوا القناة بطول 190 كيلو متر.
خبير يكشف مفاجأة: قطر ذهبت للسراج من أجل التنقيب في المتوسط
قال عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن تركيا وقطر يخسرون في ليبيا، مضيفا:" تركيا تحصل على النفط الليبي بالمجان".
وأضاف عبد الستار حتيتة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تحصل على البترول الليبي بالمجان وتحصل على أموال المصرف المركزي الليبي بتيسيرات من حكومة الوفاق والسراج .
بعد إصابته بفيروس في الدم | طبيب شريف مدكور يكشف تطورات حالته
كشف شريف عبد الحليم الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، آخر التطورات الصحية للإعلامي بعد أن أعلن إصابته بفيروس في الدم خلال رحلة علاجه من السرطان.
وقال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك فيروس انفلونزا منتشر في الفترة الحالية، وشريف مدكور أصيب بالفيروس بدرجة شديدة لأن لديه نقصا في المناعة وحرارته مرتفعة وسيأخذ الفيروس دورته ويترك الجسد".
ماكينة تنقل الأشجار بجذورها.. أحمد موسى: طابع مصر الجديدة سيظل كما هو بعد التطوير
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر الجديدة ويتم تنفيذ مجموعة من الطرق والكباري لحل مشكلة الزحام.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري إحداث نقلة حضارية في مصر الجديدة وإحداث سيولة مرورية كبيرة".
قرارات عاجلة.. أحمد موسى: إقالة رئيسي حي حلوان والمرج ومهلة 15 يوما لحل أزمات الأهالي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التنمية المحلية قرر إقالة رئيسي حي حلوان والمرج بسبب انتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعيين سكرتير حي حلوان رئيسا للحي، وسكرتير رئيس حي المرج رئيسا للحي، ويمهل الجميع 15 يوميا لإصلاح الأزمات".
ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية
كشفت الفنانة نيللى كريم، تفاصيل مرضها لأول مرة، قائلة:"الحمدلله أنا كويسة وعملت عملية بإمريكا لإنها كانت فى غاية الخطورة وكنت قلقانة من الموضوع".
وتابعت نيللى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"كان عندى ورم على أعصاب الوجه من الناحية اليمين وروحت لدكاترة كتير وكنت خايفة من توابع العملية، موضحة:"دكاترة كتير قالولى ممكن يحصل شلل فى حالة حدوث خطأ اثناء إجراء العملية، ولكن تمت العملية بنجاح".
رئيس هيئة قناة السويس: العائد العام بلغ 6.3 مليار دولار.. و18100 سفينة مرت خلال 2019
أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لها تاريخ عريق حيث إنه مر على افتتاحها 150 سنة، مؤكدا أنه تم انشاؤها ما بين عام 1859 إلى عام 1869.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال حواره لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أن حفر قناة السويس بيّن أصل الشعب المصري بالتكاتف في الأحداث الهامة. مشيرا إلى أن مليون شخص قاموا بحفر قناة السويس واستشهدا 120 ألف شخص وشقوا القناة بطول 190 كيلو متر.