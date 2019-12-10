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تعليم

طلاب صيدلة 6 أكتوبر ينظمون مؤتمر Phocus بحضور الدكتور طارق مكرم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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قسم التعليم
نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعه 6 أكتوبر مؤتمرا علميا تحت عنوان (Phocus).

يأتي ذلك إيمانًا منهم بأهمية تطوير طلاب الصيدلة ليس فقط من الناحية العلمية بل ومن ناحية الحياة العملية أيضا، وكذلك تطوير المهارات لدي الطلاب لمواجهة سوق العمل.

وقد استعرض هذا المؤتمر شرحا لبعض المهارات التي تساعد طلاب الصيدلة علي التعلم المستمر بطرق حديثة، إلي جانب بعض شرح الأمراض وكيفية التعامل معها والطرق الصحيحة لتشخيصها.

وقد انعقد هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من طلاب الصيدلة بجامعه 6 أكتوبر، كما حضر أيضا الدكتور طارق مكرم دكتور بقسم الصيدلة الصناعية ورائد مكتب الاتحاد المصري لطلاب صيدلة في جامعه 6 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة هو أكبر صرح طلابي لطلبة كلية الصيدلة وذلك لكونه موجود في 34 كلية صيدلة علي مستوى الجمهورية ويمثل أكثر من 5000 من الطلاب وحديثي التخرج من كليات الصيدلة.
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