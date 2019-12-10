رئيس المنتدى العربي الأوروبي يلتقي علاء عابد لمناقشة آخر مستجدات الوضع الحقوقي

التقى الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالوضع الحقوقي على المستوى المحلي والدولي.





أشاد أيمن نصري بالمجهودات المبذولة من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان داخليا والتنسيق الجيد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأيضا التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتأكيد على التزام الجهات الإدارية بالمعايير والضوابط الدولية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي وهو ما يجعل اللجنة حلقة الوصل بين الجهات الإدارية والمنظمات الدولية والهيئات والبرامج التابعة للأمم المتحدة.





كما أثني نصري في اجتماعه بالنائب علاء عابد على الجهود المبذولة مؤخرا لمتابعة أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاع السجناء بشكل دوري منتظم بهدف الوقوف على السلبيات وتقديم حلول موضوعية لها لتحسين أوضاع المسجونين.





وأكد نصري على أهمية أن يكون هناك تعاون بين لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية التي تتميز بالنزاهة والحيادية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر لتوصيل الصورة الحقيقة للمجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال الآليات المتاحة.





وأوضح أن هذا التعاون سوف يساهم بشكل كبير في قطع الطريق على المنظمات الدولية التي تصدر تقارير مسيسة وكاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجون بشكل خاص في مصر، منوها بأن هذه المنظمات أصبح لها توجه سياسي واضح وتحول الخلاف الحقوقي إلي ثأر شخصي مع الدولة المصرية .





ولفت الحقوقي أيمن نصري إلى أن الدبلوماسية الشعبية لم تتتمكن من التعامل مع الملف الحقوقي وتوصيل حقيقة ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو لأن الملف الحقوقي معقد جدا ويحتاج متخصصين على دراية بالجوانب الفنية للملف الحقوقي وآليات التعامل معه دوليا.



