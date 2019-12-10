طلاب جامعة المنيا يشاركون في برلمان شباب الجامعات بمجلس النواب

شهد طلاب جامعة المنيا إحدى جلسات مجلس النواب وذلك ضمن برنامج برلمان شباب الجامعات تحت شعار "أعرف برلمانك" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمعايشة وتعريف الشباب بالعمل البرلماني على أرض الواقع، وغرس النموذج العملي، وتحفيز الشباب من خلال المعايشة لجلسة حية من مجلس النواب المنتخب والمعبر عن الشعب، وإعداد جيل من الشباب يكون نواة لمجلس النواب مستقبليًا.



وقال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، "إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المُثمر والبناء بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، كما أنها تعد فرصة لشباب الجامعة المشاركين ليتعرفوا على القواعد البرلمانية، والإجراءات القانونية التي تُدار بها مجالس النواب المصرية، وكذلك دور البرلمان في الحياة السياسية".



وأشار الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية إلى أن وفد الجامعة ضم كل من الطالب عمرو محمد موسى، وإسراء أحمد، ومنتصر فوزي، وعبد الله شوقي، وذلك ضمن الدفعة الأولي لأفواج الجامعات المشاركة بالبرلمان الشبابي والذي ضم كل من جامعات بني سويف وسوهاج والفيوم والمنيا.



أشرف علي الطلاب وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير الاتحادات الطلابية والأسر، ورافق الوفد نعمة روؤف.