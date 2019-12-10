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توك شو

طارق الشناوي: عرفت بوفاة سمير سيف من الفيس بوك | فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:58 م
المخرج سمير سيف
المخرج سمير سيف
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قسم التوك شو
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن خبر موت سمير سيف كان مفاجئا للجميع دون مقدمات، موضحا أنه تفاجأ بالخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف طارق الشناوي خلال حواره لـ برنامج «حديث المساء» الذي يذاع على شاشة «ام بي سي مصر»، أن سمير سيف كان من أكثر الشخصيات في مصر خفة دم، موضحا أنه كان يتمتع بثقافة وحضور عالي.

وأشار إلى أن جيله لم يك به الكثير من المخرجين ولذلك فرض سمير سيف سيطرته على الساحة، ووٍسع مدارك جيله في تحليل الأفلام السينمائية.

ولفت الشناوي، إلى أن حلم الإخراج لدى سمير سيف جاء منذ المرحلة الاعدادية، على عكس أبناء جيله الذين اتجهوا للتمثيل، موضحا أنه كان مولعا بالاخراج.

وأكمل الشناوي، أن الاجدر برسم بورتريه لـ سيف هو حلمي حليم المخرج، والأب الروحي لـ سيف بالإضافة لمعرفتة الكثير من أسراره، يليه المخرج الذي عمل مساعدا له وهو حسن الإمام.

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