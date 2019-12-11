مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

أطلت راندا رياض (مديرة أعمال أنغام) - وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي الجديدة، عبر حسابها الشخصي على انستجرام وفيسبوك، بعدة صور أبرزت جمالها وأناقتها اللافتة.



وأعلن محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.



ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».



من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوى وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.



"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.



الفيلم من بطولة محمد الشرنوبى، جميلة عوض، مى الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.