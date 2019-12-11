ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:15 م
راندا رياض - أنغام
راندا رياض - أنغام - محمد الشرنوبي
Advertisements
سعيد فراج
أطلت راندا رياض (مديرة أعمال أنغام) - وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي الجديدة، عبر حسابها الشخصي على انستجرام وفيسبوك، بعدة صور أبرزت جمالها وأناقتها اللافتة.

وأعلن محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».

من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوى وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة محمد الشرنوبى، جميلة عوض، مى الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تستعد لحفلها اليوم في الكويت

دانا حمدان تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

محمد الشرنوبى ضيف برنامج ليالى الكويت غدا

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بضفيرة شعر .. جميلة عوض تكشف عن دورها فى بنات ثانوي

جميلة عوض تعلن موعد عرض فيلم بنات ثانوي في السينمات

ترشيحاتنا

منها إطلاق صواريخ .. البحرية تنفذ تدريبات نوعية في المياه الاقتصادية المصرية.. فيديو وصور

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

بعد تألق خالد النبوي في تجسيد دوره.. كل ما تريد معرفته عن طومان باي

أسباب الحموضة وارتجاع المريء .. شاهد

كن جميلا ترى الوجود جميلا | ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

بعد انتشار قصته على الفيس بوك| كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

هنتعشى ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته في حفل عائلي | صور