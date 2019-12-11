‎هيثم شعبان: التعادل مع كوكاكولا لم يعرقل مسيرة سيراميكا كليوباترا

يرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن كوكا كولا لم يعرقل مسيرة فريقه في دوري الدرجة الثانية، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابعة لمجموعة القاهرة والقناة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وقال شعبان: "عدم الخسارة خارج ملعبنا أمر مهم جدا في مشوار المنافسة نحو الصعود للدوري الممتاز، الحمد لله على النقطة التي حصلنا عليها، كنت اتمنى الفوز بثلاث نقاط لتوسيع الفارق، ولكن هذا لم يحدث".





وأردف المدير الفني قائلا: "غير راض عن النقطة التي حصلنا عليها، لقد انتهى الشوط الأول وفي جعبتنا ثلاث نقاط بعد التقدم، وفقدنا نقطتين في الشوط الثاني، كان أمامنا فرصة تعزيز الهدف بهدف أخر، ولكن ظروف الإصابات التي حدثت للاعبينا والتغييرات الاضطرارية حالت دون ذلك".





وعاد ليقول: "المنافسة هذا الموسم صعبة جدا، يشارك فيها ١٢ فريقا يسعى ٨ أو ٩ فرق للوصول إلى الدوري الممتاز، ويهبط ٥ فرق، الصراع شرس في الصعود والهبوط، مباراة كوكاكولا انتهت بحلوها ومرها، ونسعى لعلاج الأخطاء، أغلقنا ملف المباراة، ونستعد الأن بكل قوة للقاء منتخب السويس".



