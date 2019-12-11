خلال 15 دقيقة فقط.. وصفة طبيعية لتبييض فوري لكل أنواع البشرة

تبييض البشرة حلم تسعى إليه الفتيات وينفقن مبالغ باهظة على العناية بالبشرة والتخلص من مشاكلها كحب الشباب و البقع الداكنة و الهالات السوداء .



ونصح موقع جلو بينك المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية منزلية آمنة و مناسبة لكل أنواع البشرة، بما فيها البشرة الدهنية التي عادة ما تؤرق الفتيات.



المكونات

ملعقة ترمس مطحون

ملعقة حليب مجفف

قطعة خميرة

ماء ورد



طريقة عمل ماسك تبييض الوجه

في وعاء اخلطي الترمس المطحون مع الحليب المجفف وضيفي الخميرة واذيبيها بماء الورد واخلطي المكونات حتى تتجانس .



اغسلي وجهك جيدا بالغسول الخاص بالبشرة،وضعي الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بماء فاتر وكرري التجربة مرتين أسبوعيا .