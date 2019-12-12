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رياضة

مساء الفل.. سيد عبد الحفيظ يعلق على حسم صفقة كهربا.. تفاصيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
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نور عادل
سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أنباء حسم صفقة انضمام المحترف محمود عبدالمنعم كهربا في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على وادي دجلة، "لا أفضل الحديث عن المفاوضات والصفقات في الإعلام".

وأوضح "الجهاز الفني للأهلي يحدد اختياراته من اللاعبين، ونعرض الأمر على لجنة التسويق في النادي، ومن ثم يبدأ أمير توفيق مدير التسويق عمله لحسم الصفقات وضم اللاعبين".

وبسؤاله عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" رد عبد الحفيظ على المراسل: "مساء الفل".

وعلم "صدى البلد"، من مصادره أن النادي الأهلى بصدد الإعلان رسميًا عن صفقة كهربا لمدة 4 مواسم ونصف بقيمة تصل لنحو 42 مليون جنيه.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء باستاد السلام في الجولة السابعة من الدوري ليحقق انتصاره الخامس على التوالي. 
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