قبل عرض الآنسة فرح.. 6 معلومات عن النسخة الأمريكية لمسلسل رانيا يوسف



6- حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة - مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي ، كما حصد العمل عدد أخرى من الجوائز.

أعلنت شركة Productions $ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حصولها على حقوق إنتاج المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane the Virgin، لتتولى إنتاج النسخة العربية منه بعنوان "الآنسة فرح".المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، وهبه عبد العزيز وتامر فرج، وجيلان علاء، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل الأصلي:1- بدأ عرض العمل فى موسمه الأول فى 13 أكتوبر عام 2014، وأعلن عن تجديد المسلسل لموسم ثاني بعد نجاحه الكبير فى عام 2015 .2- قدم 4 مواسم من العمل حتى الآن.3- حصل العمل على تقييم 7.8 عبر موقع IMDb الشهير.4- العمل من بطولة جينا رودريغيز،جينا اورتيغا، ييل غربغلاس.5- وصلت عدد حلقات المسلسل إلى 81 حلقة.