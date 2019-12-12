مصطفى بكري: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشاكل الدولة المصرية

قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتحدث ويولي اهتماما بمشاكل الدولة المصرية وشعبها العظيم.



وتابع "مصطفي بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاكل الشعب ظهر جليا اليوم خلال حديثه عن قانون الأحوال الشخصية.



ونوه إلي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن قانون الأحوال الشخصية، سيكون مجالا لنقاش اوسع تحت قبة البرلمان.



وأشار بكري"، إلي أن أعضاء البرلمان المصري يجب عليهم مراعاة التوازن في القانون، مؤكدا علي ضورة رؤية الأب لأبنائه مع احترام خصوصية الأم كونها الحاضن الأول للأطفال.



في صدد ذلك أبدي "مصطفي بكري" سعادته بمنتدي أسوان للإسلام ودوره الفعال في حل كافة مشاكل الدولة المصرية، والصراعات داخل القارة الافريقية السمراء، لما يحمله المنتدي من رسائل ومناقشات فعالة تجاه القارة.