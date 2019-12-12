إثيوبيا: سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدول المصب

أكد السفير الإثيوبي لدى إندونيسا، أدماسو تسيجاي، إلى الدول الآسيوية أن سد النهضة، يتم بناؤه لتوليد الكهرباء، وليس إلحاق أي ضرر بدول المصب.



ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن السفير الإثيوبي قال إن بلاده استطاعت تغيير وجهات نظر الدول الآسيوية حول سد النهضة، باعتباره مشروعا يهدف إلى توليد الكهرباء.



وأضاف أن بناء سد النهضة يأتي بهدف توليد بلاده للطاقة الكهربائية، حيث إن الاستخدام العادل للسد لا يعني التسبب في أي ضرر كبير بدول المصب.



وتابع السفير إن الإصلاحات الشاملة التي أجرتها إثيوبيا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص لقيت إشادة دولية ، بما في ذلك في آسيا.



وشهدت واشنطن، آخر اجتماعات سد النهضة بين وزراء كلا من مصر واثيوبيا والسودان، مع الاستعداد لعقد اجتماع جديد في يناير المقبل.

