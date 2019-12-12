ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا: سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدول المصب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:28 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
قسم الخارجي
أكد السفير الإثيوبي لدى إندونيسا، أدماسو تسيجاي، إلى الدول الآسيوية أن سد النهضة، يتم بناؤه لتوليد الكهرباء، وليس إلحاق أي ضرر بدول المصب.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن السفير الإثيوبي قال إن بلاده استطاعت تغيير وجهات نظر الدول الآسيوية حول سد النهضة، باعتباره مشروعا يهدف إلى توليد الكهرباء.

وأضاف أن بناء سد النهضة يأتي بهدف توليد بلاده للطاقة الكهربائية، حيث إن الاستخدام العادل للسد لا يعني التسبب في أي ضرر كبير بدول المصب.

وتابع السفير إن الإصلاحات الشاملة التي أجرتها إثيوبيا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص لقيت إشادة دولية ، بما في ذلك في آسيا.

وشهدت واشنطن، آخر اجتماعات سد النهضة بين وزراء كلا من مصر واثيوبيا والسودان، مع الاستعداد لعقد اجتماع جديد في يناير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة إثيوبية: مصر توافق على الجدول الزمني لملء خزان سد النهضة

الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة تنطلق غدا بالقاهرة.. البحث عن حلول للحفاظ على الأمن المائي المصري.. اعتماد قواعد القانون فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين والتشغيل.. وثقة في المفاوضين والدولة

الشأن المحلي وزيارة رئيس البرلمان إلى جوبا أبرز ما تناولته صحف القاهرة

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور أسد وسط الزراعات في أسيوط

داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

حريق ضخم في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة.. فيديو

مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس

ارتدوا الشتوي.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد الأحد

لا تستطيع المشي ولا الطهي.. لاعب كمال أجسام يتزوج من دمية | فما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية

من الركود إلى الانتعاش.. ماذا قال أصحاب ورش الأثاث في دمياط بعد زيارة الرئيس

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة