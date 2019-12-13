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اقتصاد

مؤشر البورصة ينخفض 1.9% الأسبوع الماضي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,358.47 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.9%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 انخفاضا بنسبة 1.1% مسجلا 520.6 نقطة.

سجل مؤشر s&p هبوطا بنحو 2.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1937.6 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 2.4 % مغلقا عند 15784 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.5 % مغلقا الفترة عند 1360 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 8.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 686.6 مليار جنيه مقابل 695.2 مليار جنيه.

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 9.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 الف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
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