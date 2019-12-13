للإبلاغ عن الأمطار.. ننشر أرقام الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية

حصل موقع صدى البلد على أرقام الطوارئ لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والهيئات والشركات فى الاسماعيلية، وذلك للإبلاغ عن أي طوارئ ، وإليكم الأرقام :



- غرفة عمليات المحافظة 0643380240 - 0643380241

- مركز ومدينة الاسماعيلية 0643360219 - 0643360218

- مركز ومدينة التل الكبير 0643960017

- مركز ومدينة أبوصوير 0643470051

- مركز ومدينة القصاصين 0643441870

- مركز ومدينة فايد 0643664848

- مركز ومدينة القنطرة غرب 0643561555

- مركز ومدينة القنطرة شرق 0643750607

- حى أول 0643918472

- حى ثانى 0643337726

- حى ثالث 0643210911

- الإسعاف - الصحة 0643227423 73 - 3209571 064

- الحماية المدنية 0643340570 - 0643915967

- الخط الساخن 125

- النجدة 122

- الكهرباء 121

- التحكم الاقليمى للكهرباء 3205153 064

- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 3216310 064 - 0643213309 - 0643216207

- إدارة الأزمات 3380040 064