بقناع دالي.. رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي.. ويؤكد: شارة الكابتن مسئولية.. ولو رجع بيا الزمن همشي من الأهلي

حل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وكشف رمضان كواليس التأهل لأولمبياد طوكيو، والفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام.
رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي على الهواء
فاجأ رمضان صبحي، الإعلامية منى الشاذلي، ودخل الأستوديو مرتديا قناع المسلسل الأسباني الشهير "لا كاسيا دي بابل" الذي ارتداه لاعبو منتخب مصر الأوليمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر.
رمضان صبحي يكشف كواليس ارتداء أقنعة في نهائي أفريقيا
قال رمضان صبحي: "قمنا بشراء الأقنعة وتواصلنا مع اللجنة المنظمة للتعرف على إمكانية وجود عقوبات حال ارتداء أقنعة أثناء دخول المباراة، وردت اللجنة المنظمة بأنه لا توجد أي عقوبات".
رمضان صبحي يروي لـ منى الشاذلي كواليس الفوز ببطولة أفريقيا
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إن كل لاعبي المنتخب كان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز في كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وأضاف رمضان صبحي: "شارة الكابتن مسؤولية كبيرة داخل وخارج الملعب، وكنت أقوم بجمع الفريق على قلب رجل واحد وكل لاعبي المنتخب الأوليمبي رجالة ولا يوجد فارقا بين كابتن الفريق وبين أي لاعب في الفريق".
رمضان صبحي: زعلان لعدم مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أفريقيا
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، إن عدم مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.
وأضاف رمضان صبحي،: "كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة أفريقيا".
رمضان صبحي عن احتفاله بنهائي أفريقيا: البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين
سخر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، من طريقة احتفاله في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد إحراز هدف الفوز، :" هيا البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين كمان".
رمضان صبحي يروي موقفا طريفا مع شوقي غريب في نهائي أفريقيا
وى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، موقفا طريفا جمعه بـ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وقال رمضان صبحي: "كنت فاكر اننا هنلعب ضربات جزاء على طول ومكنتش عارف إن فيه وقت إضافي".
رمضان صبحي يحسم الجدل حول تصريحاته عن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو
حسم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، الجدل حول تصريحاته عن محمد صلاح واللاعبين المحترفين المنضمين للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.
وقال رمضان صبحي: "البطولة في شهر يوليو القادم ولاعبين المنتخب عملوا إنجاز ولازم نتحدث عن اللاعبين المتأهلين ونعطيهم حقهم وهذا ما كنت أقصده بتصريحاتي، ومن سرب الأمر يريد أن يحدث لغط".
رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.
رمضان صبحي يمارس تمارين الضغط على أنغام مافيا مع منى الشاذلي
شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، في لعبة مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء، وقام رمضان صبحي بتنفيذ الحكم عليه بممارسة تمارين الضغط على ألحان أغنية مافيا للفنان محمد رمضان .
رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي على الهواء
فاجأ رمضان صبحي، الإعلامية منى الشاذلي، ودخل الأستوديو مرتديا قناع المسلسل الأسباني الشهير "لا كاسيا دي بابل" الذي ارتداه لاعبو منتخب مصر الأوليمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر.
رمضان صبحي يكشف كواليس ارتداء أقنعة في نهائي أفريقيا
قال رمضان صبحي: "قمنا بشراء الأقنعة وتواصلنا مع اللجنة المنظمة للتعرف على إمكانية وجود عقوبات حال ارتداء أقنعة أثناء دخول المباراة، وردت اللجنة المنظمة بأنه لا توجد أي عقوبات".
رمضان صبحي يروي لـ منى الشاذلي كواليس الفوز ببطولة أفريقيا
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إن كل لاعبي المنتخب كان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز في كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وأضاف رمضان صبحي: "شارة الكابتن مسؤولية كبيرة داخل وخارج الملعب، وكنت أقوم بجمع الفريق على قلب رجل واحد وكل لاعبي المنتخب الأوليمبي رجالة ولا يوجد فارقا بين كابتن الفريق وبين أي لاعب في الفريق".
رمضان صبحي: زعلان لعدم مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أفريقيا
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، إن عدم مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.
وأضاف رمضان صبحي،: "كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة أفريقيا".
رمضان صبحي عن احتفاله بنهائي أفريقيا: البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين
سخر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، من طريقة احتفاله في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد إحراز هدف الفوز، :" هيا البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين كمان".
رمضان صبحي يروي موقفا طريفا مع شوقي غريب في نهائي أفريقيا
وى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، موقفا طريفا جمعه بـ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وقال رمضان صبحي: "كنت فاكر اننا هنلعب ضربات جزاء على طول ومكنتش عارف إن فيه وقت إضافي".
رمضان صبحي يحسم الجدل حول تصريحاته عن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو
حسم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، الجدل حول تصريحاته عن محمد صلاح واللاعبين المحترفين المنضمين للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.
وقال رمضان صبحي: "البطولة في شهر يوليو القادم ولاعبين المنتخب عملوا إنجاز ولازم نتحدث عن اللاعبين المتأهلين ونعطيهم حقهم وهذا ما كنت أقصده بتصريحاتي، ومن سرب الأمر يريد أن يحدث لغط".
رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.
رمضان صبحي يمارس تمارين الضغط على أنغام مافيا مع منى الشاذلي
شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، في لعبة مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء، وقام رمضان صبحي بتنفيذ الحكم عليه بممارسة تمارين الضغط على ألحان أغنية مافيا للفنان محمد رمضان .