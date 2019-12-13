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رياضة

تعرف على موقف رمضان صبحي من تواجد محمد صلاح بالمنتخب الأوليمبي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:44 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حقيقة رفضه انضمام المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، الي صفوف المنتخب الأوليمبي، خلال منافسات طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي كان فيها رمضان صبحي قائدا لمنتخب مصر.

وأشار البعض إلى إمكانية ضم محمد صلاح إلى المنتخب مستغلين بند ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول لدعم المنتخب الأوليمبي.

وأوضح رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية أن البعض أساء فهم تصريحاته عن محمد صلاح بشأن استدعائه للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وشدد نجم الأهلي على أنه لا يرفض انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي "فهو نجم كبير، كما أن القرار يرجع للجهاز الفني"، لكنه أراد بصفته قائدا للمنتخب منح زملائه حقهم في الاحتفاء بإنجاز التأهل أولا.
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