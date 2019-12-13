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أخبار العالم

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي، أمس الخميس، أن ليبيا واليونان اتفقتا على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والعناصر الإرهابية.

وقال المهدوي في تصريحات لقناة "العربية": "هناك تنسيقًا كبيرًا بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية، وسيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية".

وأضاف: "ومن طرفنا لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أدانوا، اليوم الجمعة، الاتفاق البحري التركي- الليبي وأعلنوا أن اتفاقية ترسيم الحدود تنتهك القوانين الدولية.

وورد في نص اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم "تنتهك الحقوق السيادية لدول ثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن ينتج عنها أي تبعات قانونية بالنسبة لدول ثالثة".

وأعرب البيان عن تضامنه مع اليونان وقبرص، اللتين لديهما مخاوف من أن تركيا تحاول إثبات ادعاء باحتياطيات غاز طبيعي قيِّمة التي يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.
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