نشرة الأخبار.. كهربا يتعاقد مع الأهلي رسميا.. الجيش الليبي يسيطر على طرابلس.. انفجار في ألمانيا.. وتبون رئيسا للجزائر

نشر موقع صدى البلد عدد ا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ابرزها :
- الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس
- فوز حزب المحافظين بالانتخابات البريطانية.. شاهد
- الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"
- تفاصيل إدراج القاهرة والغردقة في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية بالعالم
- انفجار في ألمانيا.. وإصابة 25 شخصا
- نشاط للرياح واضطراب بالبحر المتوسط.. الأرصاد تصدر بيان بدرجات الحرارة غدا
- الأهلي يعلن رسميا ضم كهربا 4 مواسم ونصف| فيديو
- رسميا.. انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر
- ابن النظام.. من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد
- أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
- الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس
- فوز حزب المحافظين بالانتخابات البريطانية.. شاهد
- الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"
- تفاصيل إدراج القاهرة والغردقة في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية بالعالم
- انفجار في ألمانيا.. وإصابة 25 شخصا
- نشاط للرياح واضطراب بالبحر المتوسط.. الأرصاد تصدر بيان بدرجات الحرارة غدا
- الأهلي يعلن رسميا ضم كهربا 4 مواسم ونصف| فيديو
- رسميا.. انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر
- ابن النظام.. من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد
- أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور