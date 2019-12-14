محمود حميدة لـ"عرب وود": أنا ممثل كوميديان لم يكتشف بعد.. ومن يراني مغرورا لديه حق

أعلن برنامج عرب وود على روتانا سينما عن استضافته اليوم في السابعه مساءا للنجم محمود حميدة، خلال حوار ساخن محمود الذى أكد انه ممثل كوميدى لم يكتشف بعد، وقال : " أنا ( حمزه ) رجل الاعمال المسخره فى أهواك و( عباس ) وزير الداخليه فى قط وفار".واعترف حميده فى الحوار الذى إختاره عرب وود فقرة نجم الاسبوع التى تذاع على مدى ثلاثة ايام ( الأحد - الاثنين -الثلاثاء ) : " من يروننى مغرور لديهم حق وأنا سعيد ببناتى الأربعه ولم اتمنى إنجاب ولد و يسعدنى تسميتى بالأب الروحى لفنانى مصر ".وتحدث عن فيلمه القادم العارف بطولة أحمد عز.واعترف حميدة بأن عمره ٦٦ سنه فهو مواليد ٧ ديسمبر ١٩٥٣، والحوار به الكثير من المفاجآت منها غناء حميدة و مقطع لمطربة القطرين فتحيه احمد .