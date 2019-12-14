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فن

محمود حميدة لـ"عرب وود": أنا ممثل كوميديان لم يكتشف بعد.. ومن يراني مغرورا لديه حق

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:40 م
الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة
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أعلن برنامج عرب وود على روتانا سينما عن استضافته اليوم في السابعه مساءا للنجم محمود حميدة، خلال حوار ساخن محمود الذى أكد انه ممثل كوميدى لم يكتشف بعد، وقال : " أنا ( حمزه ) رجل الاعمال المسخره فى أهواك و( عباس ) وزير الداخليه فى قط وفار".

واعترف حميده فى الحوار الذى إختاره عرب وود فقرة نجم الاسبوع التى تذاع على مدى ثلاثة ايام ( الأحد - الاثنين -الثلاثاء ) : " من يروننى مغرور لديهم حق وأنا سعيد ببناتى الأربعه ولم اتمنى إنجاب ولد و يسعدنى تسميتى بالأب الروحى لفنانى مصر ".
وتحدث عن فيلمه القادم العارف بطولة أحمد عز.

واعترف حميدة بأن عمره ٦٦ سنه فهو مواليد ٧ ديسمبر ١٩٥٣، والحوار به الكثير من المفاجآت منها غناء حميدة و مقطع لمطربة القطرين فتحيه احمد .
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