أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي

أكد طارق العشرى المدير الفنى لنادى حرس الحدود أن فريقه قدم مباراة قوية امام النادى الأهلى رغم الخسارة بهدف نظيف.



وخسر حرس الحدود بهدف نظيف من الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم أحرزه عمرو السولية.



وقال العشري فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحرس كان يستحق على الأقل نقطة بعد المجهود الكبير الذي قدمه مشيرا إلى أنه لجأ إلى إغلاق مفاتيح اللعب المتمثلة فى رمضان صبحى وأفشة وأجاي وحسين الشحات.



وأشار إلى أن لاعبيه نجحوا فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها قبل المباراة موجها الشكر لهم على المجهود الكبير الذى قدموه طوال اللقاء.



واوضح ان المباراة كانت صعبة للغاية فى ظل قوة الاهلى وامتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين متمنيا ان يستمر لاعبوه بهذا المستوى مشيرا الى ان الهدف جاء بخطأ قاتل بعد ارتطام تصويبه السولية بجسد المدافع لتغير مسارها.

