ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمود المخبزي
أكد طارق العشرى المدير الفنى لنادى حرس الحدود أن فريقه قدم مباراة قوية امام النادى الأهلى رغم الخسارة بهدف نظيف.

وخسر حرس الحدود بهدف نظيف من الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم أحرزه عمرو السولية.

وقال العشري فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحرس كان يستحق على الأقل نقطة بعد المجهود الكبير الذي قدمه مشيرا إلى أنه لجأ إلى إغلاق مفاتيح اللعب المتمثلة فى رمضان صبحى وأفشة وأجاي وحسين الشحات.

وأشار إلى أن لاعبيه نجحوا فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها قبل المباراة موجها الشكر لهم على المجهود الكبير الذى قدموه طوال اللقاء.

واوضح ان المباراة كانت صعبة للغاية فى ظل قوة الاهلى وامتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين متمنيا ان يستمر لاعبوه بهذا المستوى مشيرا الى ان الهدف جاء بخطأ قاتل بعد ارتطام تصويبه السولية بجسد المدافع لتغير مسارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. صدمة لـ الهلال في الملاعب المصرية

الأهلي يخشى مفاجآت حرس الحدود فى الدوري المصري اليوم

قمصان يقود مران مستبعدي الأهلي عن لقاء حرس الحدود

كلاكيت تاني مرة .. العارضة تحرم الأهلي من تسجيل هدف في مرمى حرس الحدود

75 دقيقة.. فايلر يدفع بكل أوراقه لفك شفرة دفاع حرس الحدود

الأهلي يفك شفرة حرس الحدود بـ هدف عمرو السولية ..فيديو

ترشيحاتنا

هل لمس النجاسة ينقض الوضوء .. الإفتاء توضح| فيديو

بـ الجلد الأسود | زوجة ماجد المصري بإطلالة مثيرة

إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟

تنمر جديد.. شباب يصفعون عامل نظافة على وجهه في طنطا

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

المنشطات تضرب الرياضة المصرية | سحب ذهبية الكونغ فو وتحويل عاطف للتحقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي