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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 16 -12- 2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، 16 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار:6.5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 12 جنيها
القرنبيط:5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الجزر:4 جنيهات
الملوخية:10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 3.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال:5 جنيهات
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