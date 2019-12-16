ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة شيري عادل علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت شيري بصورة جديدة بإطلالة ستوية بجاكت رمادي بالاسود والابيض ونسقت عليه نظارة شمس انيقة ، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة من الكيرلي الواسع .

واعتمدت شيري ماكياج طبيعيا بسيطا جدا، او تبدو بدون ماكياج، والتقطت الصورة بطريقة عفوية من خلال اسدال شعرها علي احد جوانب وجهها.

وكانت الصورة وسط اجواء شتوية حول البيوت الثلجية والشجر الاخضر المزين بقطرات الثلج التي تعبر عن شهر ديسمبر والعام الجديد.

وانهالت عليها التعليقات بالاعجاب علي الصورة وعن طبيعتها بالصورة وكانت ابرز التعليقات التي تلقتها من المتابعين " الجميلة "

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة شتوية وشعر كيرلى.. داليا مصطفى تبهر متابعيها على إنستجرام

بدون مكياج .. شاهد شيرى عادل بإطلالة كاجوال فى أحدث ظهور لها

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

بـ الكاجوال.. شيري عادل في إطلالة جذابة بدون مكياج

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

بجاكت ولافستان.. مي سليم تبهر الجمهور بـ إطلالة شتوية

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 .. فيديو

أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

علي جمعة لـ المطلقات: لو مش عايزاه يردك اتبعي هذه الخطوات

سمية الخشاب ولا ريم البارودي.. أحمد سعد في ورطة بعد طرح أغنيته الجديدة

تريند الفن | ورطة أحمد سعد بسبب ريم البارودي وسمية الخشاب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني بـ صورة عمرو دياب

المملكة أصبحت مقلقة.. مسلمو بريطانيا يبدأون الرحيل بعد فوز بوريس جونسون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

بشعر قصير وملابس رياضية.. منة فضالى تتألق فى سوريا