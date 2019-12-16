شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد

نشرت الفنانة شيري عادل علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.وظهرت شيري بصورة جديدة بإطلالة ستوية بجاكت رمادي بالاسود والابيض ونسقت عليه نظارة شمس انيقة ، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة من الكيرلي الواسع .واعتمدت شيري ماكياج طبيعيا بسيطا جدا، او تبدو بدون ماكياج، والتقطت الصورة بطريقة عفوية من خلال اسدال شعرها علي احد جوانب وجهها.وكانت الصورة وسط اجواء شتوية حول البيوت الثلجية والشجر الاخضر المزين بقطرات الثلج التي تعبر عن شهر ديسمبر والعام الجديد.وانهالت عليها التعليقات بالاعجاب علي الصورة وعن طبيعتها بالصورة وكانت ابرز التعليقات التي تلقتها من المتابعين " الجميلة "