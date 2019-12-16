سيات تطرح ليون ٢٠٢٠ seat leon .. تفاصيل

أعلن وكيل سيات في مصر عن تقديم اصدار جديد من سيات ليون 2020 في السوق المصري وهو اصدار ستايل بلس بسعر يبلغ 389.900 ألف جنيه ، حيث تتوفر السيارة في مصر بمحرك 1600سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان منصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع في 11.4 ثانية وسرعة قصوى 185 كم في الساعة.

seat leon





وتحمل السيارة تجهيزات جديدة أكثر من موديلات ليون الأخرى تشمل :

مقاعد رياضية ألكانتارا و نظام صوت محيطي من 9 سماعات مقدم من بيتس أوديو عملاق الصوتيات العالمي و مضخم صوت و شحن لاسلكي للهاتف المحمول و تدعم سيات ليون دخول السيارة بدون مفتاح و زر تشغيل وايقاف المحرك.