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سيارات

سيات تطرح ليون ٢٠٢٠ seat leon .. تفاصيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:51 م
سيات ليون
سيات ليون
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اشرف عطية

أعلن وكيل سيات في مصر عن تقديم اصدار جديد من سيات ليون 2020 في السوق المصري وهو اصدار ستايل بلس بسعر يبلغ 389.900 ألف جنيه ، حيث تتوفر السيارة في مصر بمحرك 1600سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان منصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع في 11.4 ثانية وسرعة قصوى 185 كم في الساعة. 

 

seat leon


وتحمل السيارة تجهيزات جديدة أكثر من موديلات ليون الأخرى تشمل : 

مقاعد رياضية ألكانتارا و نظام صوت محيطي من 9 سماعات مقدم من بيتس أوديو عملاق الصوتيات العالمي و مضخم صوت و شحن لاسلكي للهاتف المحمول و تدعم سيات ليون دخول السيارة بدون مفتاح و زر تشغيل وايقاف المحرك. 

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