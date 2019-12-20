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ديني

هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة .. الإفتاء توضح |فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
هل يجوز بناء منزل
هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة .. الإفتاء توضح |فيد
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عبدالله سليم
هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز أن يدفع من مال الزكاة لبناء بيت لامرأة فقيرة إذا لم يكن لديها سكن ؛ لأن السكن من عناصر المعيشة الأساسية.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة ؟ أن مال الزكاة يستحب فيه أن يتم توزيعه على الفقراء ومصارف الزكاة الـ 8 التي ذكرها الله في القرآن، لافتًا إلى أنه يمكن لهذا الشخص الذي يريد بناء منزل لامرأة فقيرة؛ أن يتأجر لها سكن ويوزع باقي المبلغ على غيرها من الفقراء والمساكين والغارمات.

حكم بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة
قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» .

وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة؟»، أنه يجوز إخراج الزكاة فى مثل بناء هذه المقابر خاصة إذاكان الفقراء لا يجدون مقبرة يدفنون فيها موتاهم فهؤلاء الفقراء يستحقون الزكاة.

وتابع: وبالتالى يجوز ان تخرج زكاة المال فى بناء مقابر للفقراء.

هل يجوز إخراج زكاة المال للأقارب
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة المال للأخت لضيق حالها؟

إخراج زكاة المال للأخت
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة المال للأخت طالما كانت في ضائقة مالية.

هل يجوز إخراج زكاة المال لتجهيز عروسة
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة.

إخراج زكاة المال على أقساط شهرية
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.

وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.

وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
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