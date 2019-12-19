أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 19-12-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 19-12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين.أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن حضور 500 مشجع لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها غدا "الجمعة" فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.حرص مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، على صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه علاء وجمال، للتعزية في وفاة شقيقته التي توفيت الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض استمر سنوات.أصبح الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك قريبا من العودة إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبلتأكدت جاهزية حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في مباراة سموحة المقبلة.أكد عصام مرعى، مدرب فريق الزمالك السابق، أن نادي الزمالك تأثر كثيرًا بسبب توقف دعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للمملكة العربية السعودية في القلعة البيضاء.أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة.