AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. وائل جمعة يتحدى جاذبية كريستيانو رونالدو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
Advertisements
محمد بدران

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء، بتسجيل هدف فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-1 الأربعاء الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

ونشر وائل جمعة لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق صورة له من مبارة له مع الفراعنة متحديا رونالدو وهو فى حالة ارتقاء على الكرة بطول 2.76وعلق قائلًا "من هو كريستيانو رونالدو الان".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، بعد ارتقاء مبهر ليسجل الكرة برأسية ويسكنها الشباك.

وانتهت أحداث مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه سامبدوريا إلى فوز السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

شاهد.. وائل جمعة يتحدى جاذبية كريستيانو رونالدو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنفوجراف.. رونالدو على أعتاب رقم تاريخي مع البرتغال

كريستيانو رونالدو يدعم الكيان الصهيوني بـ قميص يوفنتوس

يوفنتوس في ضيافة سامبدوريا اليوم بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي ..ارتقاء مذهل لـ رونالدو يسجل به هدفا في شباك سامبدوريا .. فيديو

يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا 2-1 في الشوط الأول .. فيديو

رونالدو يرجح الكفة.. يوفنتوس يفوز على سامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد الكشف عن الصفقة.. أردوغان يدافع عن علاقته بوالدة أمير قطر

خاص| تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

الأهلى يغرد وحيدًا..ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة

تعرف على موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2020

فيديوجراف| 8 أسماك سامة ابتعد عن شرائها

لا تتركه.. دعاء يقال قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة