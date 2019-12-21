شاهد.. وائل جمعة يتحدى جاذبية كريستيانو رونالدو



خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء، بتسجيل هدف فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-1 الأربعاء الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.



ونشر وائل جمعة لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق صورة له من مبارة له مع الفراعنة متحديا رونالدو وهو فى حالة ارتقاء على الكرة بطول 2.76وعلق قائلًا "من هو كريستيانو رونالدو الان".



وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.



وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، بعد ارتقاء مبهر ليسجل الكرة برأسية ويسكنها الشباك.



وانتهت أحداث مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه سامبدوريا إلى فوز السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.



