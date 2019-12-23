من هي مينوش شفيق؟

مينوش شفيق، مرشحة لتقلد منصب الرئيس الجديد، للبنك المركزي البريطاني، حيث احتل اسمها المركز الأول بين المرشحين في بريطانيا لهذا المنصب، والذي سيحسم بعد جولة انتخابية نهاية الشهر الجاري.



نعمت طلعت شفيق، المعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"، ستكون أول امرأة تشغل منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي، والذي تأسس منذ 325 عامًا، حيث تستعد الحكومة لتعيين خليفة للحالي، الكندي مارك كارني في فبراير 2020.



ومن المعروف أن "مينوش" إذا تولت المنصب، ستكون مسئولة عن توجيه السياسة النقدية لخامس أكبر اقتصاد في العالم وصناعة التمويل الضخمة، خلال فترة متقلبة متوقعة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.



مينوش، كانت أول امرأة تدير كلية لندن للاقتصاد، بعقد دائم والمدير الـ 16 للكلية، ومن المقرر أن تغادر هذا المنصب في نهاية فبراير المقبل، لتتولى حقيبة المركزي.



انضمت شفيق إلى بنك إنجلترا المركزي، كنائبة للمحافظ في شئون الأسواق والقطاع المصرفي في أغسطس 2014، وذلك بعدما تولت مناصب رفيعة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وأعربت شفيق في تصريحاتها، عن أملها في أن تحافظ المملكة المتحدة على مستوى الإنفاق التنموي في الخارج، والذي يبلغ حاليًا 0.7% من إجمالي الدخل القومي للبلاد.



وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، في وقت سابق، أن مينوش شفيق، البريطانية من أصل مصري، هي المرشحة المفضلة للحكومة الحالية لخلافة مارك كارني عندما تنتهي ولايته في يناير من العام المقبل.



دور محافظ بنك إنجلترا هو واحد من أقوى المناصب في المملكة المتحدة، إذ يعتبر البنك مسئول عن تحديد أسعار الفائدة وضبط استقرار وسلوك القطاع المالي في المملكة المتحدة.



عملت نعمت طلعت شفيق، البالغة من العمر 57 عامًا والتي يشار إليها باسم مينوش، نائبة محافظ البنك وهي حاليًا مديرة لكلية لندن للاقتصاد.



نعمت شفيق (الملقبة ب Minouche مينوش في بريطانيا)، من مواليد عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية، حيث هاجرت مع عائلتها وهي في سن الرابعة من الإسكندرية إلى الولايات المتحدة.



مينوش كانت قد شغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة، وزارة التنمية الدولية، في مارس 2008.. وتعد خبير اقتصادي من خلال التدريب، وقد حظيت بعددٍ من المناصب العليا في المنظمات الدولية، كما تتصف بأنها منفتحة على الأسواق الناشئة والاستثمار الخاص، والتنمية الدولية، والشرق الأوسط وأفريقيا، والبيئة.



ولدت نعمت شفيق في الإسكندرية، والتحقت بـالمدرسة الأمريكية بالإسكندرية في سن مبكر، آنذاك.. وتركت عائلة مينوش، مصر في ستينيات القرن الماضي، وعاشت مع أسرتها في الولايات المتحدة طفولتها، لتعود بعد ذلك إلى مصر، حيث أنهت دراستها الثانوية بالإسكندرية، وبعد عام من دراستها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، استكملت مينوش دراستها في جامعة ماساشوستس، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية. وعادت مينوش ثانيةً إلى مصر، حيث عملت لفترة عامين على قضايا التنمية في مصر عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مكتب القاهرة.. وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد، من كلية لندن للاقتصاد وتُوِّجت بالدكتوراه في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني، بجامعة أكسفورد، بإنجلترا.



من قلبي: أطالب مينوش، من خلال هذا المنصب الرفيع، أن تقف إلى جوار بلادها، فمازال النيل يجري في دمائها وعروقها، وعليها أن تعمل على رفع اقتصاد مصر، بلدها الأم، من خلال هذا المنصب الرفيع، وتفكر في نظام بديل لقروض البنك الدولي التي أغرقت بلادنا، طيلة هذه العقود في سدادها.



من كل قلبي: نتمنى كل التوفيق لبنت النيل، فإذا تبوأت هذه المكانة، ستكون في مصاف نساء العالم، رافعة رؤوس المصريات في كل مكان.. نعمت طلعت شفيق بالفعل، هي فخر النساء المصريات والعرب... فخورة بك يا بنت بلدي.



