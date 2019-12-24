أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 24 -12- 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 24– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

الخيار: 6.5 جنيه

فلفل رومي ألوان: 12 جنيهًا

القرنبيط: 5 جنيهات

البصل: 6.5 جنيه

الجزر: 4 جنيهات

الملوخية: 10 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



رمان: 3.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات

البرتقال: 5 جنيهات