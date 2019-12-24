التصالح مع مخالفات البناء.. حقيقة استثناء التجمعات القروية من شرط طلاء المبانى

أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، وممثل هيئة المجلس، أن مجلس البرلمان وافق على عدة تعديلات فى قانون التصالح مع مخالفات البناء من أجل تذليل عدة عقبات كانت تواجه تطبيق القانون.



وأوضح "شفيق" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم تلك التعديلات استثناء التجمعات القروية من شرط طلاء المبانى، وبالتالى يمكن التصالح معها.



وأشار "أمين صنوق النقابة" إلى أن القانون كان محددا بالتصالح مع المخالفات منذ عام 2008، ولكن صدرت تعديلات بعدم تحديد تاريخ معين للتصالح مع مخالفات البناء.



وقال إن من أهم التعيلات أيضًا خصم المبلغ الذى سبق وسدده المتصالح مع مخالفات البناء، وذلك ضمن أحكام قضائية.



ولفت إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين ثم البدء بالعمل به من خلال المكاتب الاستشارية للنقابة.

