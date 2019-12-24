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حوادث

ضبط 8 متهمين قاموا بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:11 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 من العناصر الإجرامية "مقيمين بنطاق محافظة بورسعيد" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

حيث قام المتهمون بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 ملايين جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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