3 مباريات ممنوع على مرتضى منصور حضورها مع الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.



القرار جاء بسبب ما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم لقاء الزمالك وسموحة، التى أقيمت بينهما الجمعة الماضى فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.



وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم أن العقوبات الموقعة اليوم من قبل لجنة الانضباط والأخلاق نهائية وغير قابلة للتراجع عنها.



وأصبح مرتضى منصور ممنوعا من دخول 3 مباريات مقبلة للزمالك فى الدوري المصري أمام كل من الإنتاج الحربي المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى الجولة العاشرة .



وسيغيب مرتضى منصور عن مباراة الزمالك أمام أسوان المقرر إقامتها 2 يناير المقبل فى الجولة الـ 11 باستاد القاهرة، ومباراة طنطا المقرر إقامتها 5 يناير المقبل فى الجولة الـ 12 باستاد غزل المحلة .

