صندوق العشوائيات: تطوير المناطق غير مخطط قبل 2030

قال إيهاب محمود الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن عدد المناطق العشوائية التي يتم أعمال التطوير فيها 201 منطقة، علاوة على 156 منطقة تجري فيها أعمال التطوير.
وأضاف الحفني خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية «لبني عسل»، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير جديدة وسوف يتم افتتاح مشروعات جديدة في بداية 2020، منوها بأنه خلال العام القادم سوف يتم الانتهاء من المناطق الخطرة.
ولفت الى أن هناك خطة حتى 2030 لتطوير المناطق غير المخططة أيضا، مشيرا الى ان القيادة السياسية مهتمة جدا بالانتهاء من المناطق الخطرة.
وأكد المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء أن تطوير المناطق غير المخططة سوف يتكلف من 320 الى 350 مليارا، ولذا تم اعداد الخطة على 10 أعوام حتى 2030، منوها بأنه تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة.
وأضاف الحفني خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية «لبني عسل»، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير جديدة وسوف يتم افتتاح مشروعات جديدة في بداية 2020، منوها بأنه خلال العام القادم سوف يتم الانتهاء من المناطق الخطرة.
ولفت الى أن هناك خطة حتى 2030 لتطوير المناطق غير المخططة أيضا، مشيرا الى ان القيادة السياسية مهتمة جدا بالانتهاء من المناطق الخطرة.
وأكد المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء أن تطوير المناطق غير المخططة سوف يتكلف من 320 الى 350 مليارا، ولذا تم اعداد الخطة على 10 أعوام حتى 2030، منوها بأنه تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة.