اخبار الحوادث.. سائق يقتل زميله بسبب خلافات.. حبس خادمة قتلت رضيعها بعد حملها سفاحا.. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة

حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة





سائق يقتل زميله بسبب خلافات سابقة بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة حبس اليوتيوبر " شادي سرور " 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 حضر أمن دولة عليا.. ووجهت النيابة لشادى سرور عدة اتهامات علي خلفية القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ اهمها مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل رضيعها لحملها سفاحا فيه لذا قررت التخلص منه.

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :