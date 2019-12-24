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حوادث

اخبار الحوادث.. سائق يقتل زميله بسبب خلافات.. حبس خادمة قتلت رضيعها بعد حملها سفاحا.. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:23 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة - محمد زهير
نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :

حبس شادي سرور 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة حبس اليوتيوبر " شادي سرور " 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 حضر أمن دولة عليا.. ووجهت النيابة لشادى سرور عدة اتهامات علي خلفية القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ اهمها مشاركة جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

سائق يقتل زميله بسبب خلافات سابقة بالسيدة زينب

لقى سائق مصرعه على يد زميله بعد أن قام الأخير بقتله أثناء سيره بمنطقة مساكن الطيبي بحى السيدة زينب بسبب خلافات سابقة بينهما.

إحالة المتهمة بقتل عشيقها وفصل رأسه عن جسده بمعاونة زوجها وشقيقها إلى الجنايات

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية التحقيقات في اتهام ربة منزل وزوجها وشقيقها بقتل عشيقها وفصل رأسه عن جسده بعد 8 أشهر كاملة من التحقيقات وقررت إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.

استعدادا لـ رأس السنة.. حواجز حديدية وشرطة نسائية وتمشيط للمفرقعات أمام كنائس الجيزة

أعلنت مديرية أمن الجيزة، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث وضعت الأجهزة الأمنية المختصة، خطة أمنية محكمة للمرور بالأعياد في أمان، وتهدف الخطة الأساسية إلى حماية الكنائس وتأمين المواطنين.

اعتدى على معزة حتى الموت .. المتهمون بتعذيب كلب المطرية يعترفون بالجريمة

أدلى المتهمون في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.. وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم كانوا يسهرون عند أحدهم، وأثناء جلوسهم سمعوا صوتا مرتفعا في الخارج، فخرجوا على الفور ليجدوا الكلب قد هجم على معزة حامل وقام بقتلها، مما أثار حفيظتهم فقرروا الانتقام منه بضربه بالشوم والسكاكين.

منعت نفسها عني .. حبس عاطل قتل زوجته في بدر .. والمتهم: ضربتها عشان أربيها

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بالضرب حتى الموت داخل شقتهما بسبب خلافات الزوجية.

السيطرة على حريق محدود فى محطة مترو البحوث

شب حريق محدود بوحدة تكييفات محطة مترو البحوث دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات داخل المحطة بعد حدوث حالة من الذعر بين روادها.

أبوه رفض الاعتراف به.. حبس خادمة قتلت رضيعها بعد حملها سفاحا فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل رضيعها لحملها سفاحا فيه لذا قررت التخلص منه.
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