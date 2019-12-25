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رياضة

ترقب في النادي الأهلي لموقف رمضان صبحي من الإصابة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ينتظر مسئولو النادي الأهلي، وصول التقرير الطبي من ألمانيا حول حالة رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ومن المقرر، أن يصل التقرير اليوم الأربعاء، بناء على تأكيدات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي سيحسم أمر اللاعب من السفر إلي ألمانيا من عدمه.

وكان رمضان صبحي تعرض للاصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويغيب عن المباريات لمدة 6 أسابيع، وقام الجهاز الطبى بإرسال أشعة اللاعب إلى أحد الأطباء المتخصصين فى ألمانيا.

ويحدد التقرير حجم الإصابة وطريقة العلاج المناسبة وموعد عودته أيضًا للتدريبات، والمشاركة فى المباريات.
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